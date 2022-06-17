ВСУ нанесли новый артудар по центру Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Фото: Штаб теробороны ДНР

Сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли новый массированный артиллерийский удар по центру города Донецка. Эпицентром обстрела стал Киевский район столицы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что огонь был открыт с позиций украинских войск в районе населенного пункта Пески. Оттуда по городу были выпущены с полсотни крупнокалиберных снарядов.

- С позиций украинских боевиков в Песках по городу были выпущены 48 снарядов калибром 155 и 152-миллиметра, - проинформировали в Штабе.

Население столицы призывают беречь себя и близких и постараться не выходить из дома без лишней надобности.

- Во время обстрела не покидайте убежище, - подчеркивают военные.

Напомним, вчера ВСУ обстреляли ранее спокойный Пролетарский район Донецка из «Урагана». В городе повреждены жилые дома и целый ряд учебных учреждений.

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