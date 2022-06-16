В ДНР показали последствия обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка

Сегодня, 16 июня, рано утром украинские боевики нанесли по некогда спокойному Пролетарскому району Донецка артудар из реактивной системы залпового огня «Ураган».

В ДНР показали последствия обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка

- В 04.20 из Авдеевки по Донецку, что в Пролетарском район, было выпущено две ракеты из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

По данным администрации города, повреждения получили некоторые жилые дома на улице Раздольной и целый ряд учебных заведений: Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли (ул. Раздольная, 20). Вражеский боеприпас попал в кровлю здания, также повреждены перекрытия и 15 оконных блоков; Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий (ул. Раздольная, 20), здесь пострадали остекления окон; Общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса (ул. Раздольная, 6а). Повреждены фасад и остекление сорока окон.

В ДНР показали последствия обстрела ВСУ Пролетарского района Донецка

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