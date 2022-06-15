Несмотря на продолжающиеся обстрелы Донецка, в городе устраняют последствия вчерашнего обстрела ВСУ

В Донецке устраняют последствия вчерашнего обстрела ВСУ. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале опубликовал фотографии того, как работники коммунальных служб и местные жители устраняют последствия обстрелов. В частности, речь идет о восстановительных работах в Куйбышевском районе. Одновременно он является одним из центральных и прифронтовым.

- Сотрудники предприятия «Управляющая компания Куйбышевского района» приступили к устранению последствий вчерашнего обстрела жилых домов. Так, ведутся работы в многоквартирном доме по адресу: улица Бутурлиновская, 52, где было зафиксировано прямое попадание. Взрывом были повреждены кровля, перекрытия, фасад здания, балконы жилых квартир, остекление окон, - сообщил градоначальник.

Отмечается, что жители частного сектора также участвуют в устранении последствий обстрелов.

Кроме того, работники коммунального предприятия ДРСУ приступили к восстановительным работам объектов инфраструктуры после обстрела на улице Калинина.

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