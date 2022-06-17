Под обстрел украинских боевиков попал Макеевский металлургический завод, ранен мирный житель

Украинские боевики обстреляли Макеевский металлургический завод. В результате обстрела получил ранение мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Украина стреляет по людям и делает это целенаправленно! Прицельно бьют по районам, по рынкам и больницам. Сейчас продолжаются обстрелы, люди боятся, так как снаряд может прилететь куда угодно, - говорит жительница Червоногвардейского района Макеевки Татьяна Доценко.

Тем временем в результате обстрела Киевского района Донецка с позиций украинских боевиков произошло возгорание гаражных боксов на территории Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда Донецка. Противник открывает огонь по мирным кварталам, по жилым домам, социальным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. При обстрелах применяется тяжелая артиллерия.

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