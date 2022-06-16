В Донецке при обстрелах пострадал водитель машины с питьевой водой

Украинские боевики не прекращают обстрелов

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале сообщил об очередном ЧП, устроенное украинскими боевиками.

- Интенсивные обстрелы Донецка продолжаются. В результате в Ворошиловском районе города осколочные ранения глаза получил водитель водовоза 1961 года рождения. Мужчина госпитализирован в Республиканский травматологический центр, - рассказал глава города.

Алексей Кулемзин также сообщил, что в результате обстрела в доме на улице Октябрьская, 6 повреждены забор и остекление окон. В административном здании на улице Артема, 2 б выбиты стекла в шести окнах.

Ранее Донецкий мэр сообщал об обстреле украинскими боевиками центра города. Украинский боеприпас разорвался на проспекте имени Лагутенко, 13 - в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон близлежащих домов.

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