Компания российского бизнесмена поможет восстановить промышленную мощь Донбасса

ЮГМК поможет восстановить промышленную мощь Донбасса. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения о помощи в восстановлении Донецкой и Луганской Народных Республик Южным горно-металлургическим комплексом, сообщает ДАН с ссылкой на пресс-службу ЮГМК.

Соглашения подписали Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник и генеральный директор ЮГМК, российский предприниматель Евгений Юрченко. Стороны выразили намерения развивать металлургию региона, содействовать росту конкурентоспособности продукции, а также увеличивать ее технологичность и наукоемкость.

- Важный акцент сделан на усилиях по обеспечению занятости населения Республик, а также мероприятиях в сфере технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров для металлургической промышленности, - добавили на предприятии.

ЮГМК - компания российского бизнесмена Евгения Юрченко, объединившая крупнейшие металлургические и коксохимические производства Донбасса. Создана в 2021 году. На сегодня в контур ЮГМК входит восемь филиалов: Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевский коксохимический завод, Ясиновский коксохимический завод и Комсомольское рудоуправление в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат, Луганский литейно-механический завод и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР.

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