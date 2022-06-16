В Донецке воссоздадут легендарный футбольный клуб «Шахтер»

Игра московского ЦСКА с донецким «Шахтером» в Лужниках в 1965 году. Виктор Носов (слева) против форварда Владимира Федотова. Фото: из архива Вячеслава ШАРАФУДИНОВА

Глава ДНР Денис Пушилин заявил журналистам, что в Донецке будет свой ФК «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды украинского олигарха Рината Ахметова.

ДО СИХ ПОР БОГОТВОРЯТ

- Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть команде, и есть предложения по спонсорам, - сказал Глава Республики, выразив надежду, что эту инициативу удастся претворить в жизнь в обозримом будущем.

В первые дни войны в Донбассе любимая команда миллионов разочаровала болельщиков: она перебралась на украинскую сторону, приняв идеологию майдана.

«Горняки» играли в Киеве и даже на Западной Украине, которая всегда была враждебно настроена к русским. Понятное дело, между «оранжево-черными» и донбасскими болельщиками не могла не образоваться пропасть. Даже самые ярые фанаты перестали переживать за изрядно поблекшую игру экс-донецкой команды.

Но при всем этом сейчас нередко в Донецке можно встретить людей, одетых в вещи с символикой «горняков». И в этом нет ничего удивительного: дончане до сих пор боготворят советский «Шахтер». И есть за что.

«Донбасс Арена» устояла под натиском украинской артиллерии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

МОГЛИ ОБЫГРАТЬ ЛЮБУЮ КОМАНДУ

Днем рождения футбольной команды «Шахтер» (Донецк) считается 24 мая 1936 года, когда «горняки» в первый раз сыграли в чемпионате СССР. Их сформировали из двух самых сильных команд Донбасса - горловского и сталинского «Динамо».

Первым достижением «Шахтера» были бронзовые медали, завоеванные в 1951 году. В 1961 и 1962 годах «Шахтер» стал обладателем Кубка СССР. Потом «горняки» несколько лет подряд были в «середнячках»: 8-10 места турнирной таблицы. Но, в принципе, были способны обыграть любую команду. Болельщики не пропускали их матчей на стадионе в Донецке.

Подъем в игре начался благодаря молодым футболистам, воспитанным тренерами «горняков» Петром Пономаренко и Георгием Бикезиным. В юношеской сборной СССР с каждым годом было все больше игроков из Донецка. Многие из них вошли в основной состав «Шахтера». В 1968 году за сборную СССР дебютировал 20-летний донецкий вратарь Юрий Дегтярев. А в запасе в том матче был сам Лев Яшин. Какое-то время у «горняков» один легионер-тренер сменял другого. Доигрались до того, что в 1972-м покинули Высшую Лигу.

ИМ БЫЛО СУЖДЕНО СТАТЬ ЗВЕЗДАМИ

Спасать ситуацию взялся первый секретарь Донецкого обкома Владимир Дегтярев.

- На должность главного тренера Владимир Иванович пригласил знаменитого игрока киевского «Динамо» Олега Базилевича, знавшего донецкую специфику. В свое время он почти два сезона отыграл за «Шахтер» вместе с Валерием Лобановским. Базилевич угадал с двумя легионерами: форвардом из Минска Виталием Старухиным и полузащитником из Иваново Владимиром Сафоновым, которым было суждено стать звездами «Шахтера», - рассказал «КП» пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

Появление Старухина в «Шахтере» в 1972-м напоминает детектив.

В те годы такого понятия, как «трансфер», не существовало. Советский футболист не мог быть предметом товарно-денежных отношений. За год до того из Полтавы в Донецк переехал Александр Васин. Отпускать еще одного талантливого форварда «Строитель» не хотел ни в какую, поэтому «Шахтеру» пришлось похитить Старухина из Полтавы. Переговорщики поступили очень хитро - для начала заручились согласием жены Виталия Ларисы. «Донбасс, - сказала она. - Это надежно». Тут уж Старухину отступать было некуда, и под покровом ночи он сбежал с базы «Строителя», сев в специально приготовленный «рафик».

Однако Виталия не могли заявить на матчи (полтавчане добились его дисквалификации), ему пришлось выходить на поле в дублирующем составе команды, находившейся в Первой лиге, под чужой фамилией. Его объявляли чаще всего, как Черных…

Первый официальный дебют Старухина в составе «Шахтера» состоялся в матче чемпионата СССР 7 апреля 1973-го. Тогда фамилия Старухин впервые зажглась на табло Центрального стадиона «Шахтер».

Между тем, самоотверженным игроком проявил себя воспитанник ивановского футбола Владимир Сафонов. На высокой скорости он проходил по флангу и в английском стиле навешивал Старухину. Нередко талантливый полузащитник изловчался и самостоятельно забивал голы.

ЗОЛОТАЯ ЭРА ДОНЕЦКОГО «ШАХТЕРА»

Началом эры «Шахтера» считается 1973 год. Донецкая команда тех времен напоминала «Манчестер Юнайтед». «Оранжево-черные» заиграли, как знаменитый английский клуб, в атакующий футбол с большим количеством навесов с флангов (пасов по воздуху).

В чемпионате 1979-го Виталий Старухин наколотил 26 голов, став лучшим бомбардиром СССР. Он был артистичным, юморным. Мог затеять беседу прямо на футбольном поле. Защитник начинал прислушиваться, открывал рот. Потом глядь, мяч уже в сетке, а Старухин убежал.

Старухин стал кумиром мальчишек. Они считали, что масштабы нападающего «Шахтера» вполне соизмеримы с самим Пеле. Стадион наградил его трогательным прозвищем «Бабуся». Это был яркий случай, когда игрок становится народным героем.

У фанатов «Шахтера» была традиция посмотреть, как любимая команда перед очередным матчем у главного входа на стадион выходит из автобуса. Болельщики всегда ждали, когда появится Старухин. «Ууууу-у-у!!!» было слышно даже на мосту через первый городской пруд в парке Щербакова.

«ТОГДА ВЕСЬ МИР БЫЛ ПРОТИВ НАС»

«Шахтер» еще дважды становился обладателем Кубка СССР.

- Это были незабываемые матчи, - рассказывает Вячеслав Шарафутдинов. - В 1980 году горняки играли полуфинал в Москве со «Спартаком» в Лужниках, из их состава был убран Старухин. Судья поймал его на том, что он что-то ему сказал во время матча. Одна желтая карточка, вторая, красная. Еще кто-то из наших ребят получил травму. Так «Шахтер» вышел на футбольное поле в резко ослабленном составе и, казалось, у него нет шансов. Но «Шахтер» победил «Спартак». В финал вышло также тбилисское «Динамо», которое тогда было очень приличной еврокубковой командой. Многим казалось, что оно фаворит. Но мы выиграли со счетом 2:1. Руководил тогда командой Виктор Носов, назначенный в конце 1978 года на должность руководством области. До этого он тренировал дубль.

А через три года все повторилось. Опять под руководством Виктора Васильевича, когда даже произошла смена поколений - ушли Дегтерев, Старухин и многие другие игроки, «Шахтер» снова выиграл Кубок!

В 1984-м были незабываемые матчи с португальской «Порто» в европейском кубке обладателей кубков.

- Но тогда вмешалась политика. Донецкий «Шахтер» мог дойти до финала и выиграть. Однако 1 сентября 1983 года неподалеку от Сахалина советские пограничники сбили корейский «Боинг», следовавший из Нью-Йорка в Сеул. Из-за навигационной ошибки самолет перед этим несколько раз пересек воздушную границу СССР. Погибли все 269 пассажиров и членов экипажа. Так вот, наши футболисты рассказывали: «Арбитр, судивший матч с «Порто», говорил им в лицо: «Вы убийцы, вы - страна убийц. Ненавижу вас». Тогда весь мир был против нас. 37 лет прошло. Все понимают, что «Шахтер» должен был обыграть «Порто» - вовсе не непроходимую команду - и победить, - рассказал Вячеслав Викторович.

В дальнейшем, до конца существования чемпионатов Союза, более-менее значимых успехов «горняки» не добивались. В последнем советском чемпионате «Шахтер» провел на хорошем уровне только первый круг, не проиграв ни одного матча.

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«Донбасс Арена» устояла под натиском украинской артиллерии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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«Донбасс Арена» находится в столице Донецкой Народной Республики в парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола. Стадион вмещает 52 667 зрителей.

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