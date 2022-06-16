Живая легенда ФК «Шахтер» Юрий Дегтерев: Мечтаю, чтобы Донецк вернулся на футбольную орбиту

Юрий Дегтерев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мечтаю, чтобы Донецк вернулся на футбольную орбиту. Не сомневаюсь, что болельщиков ждут футбольные баталии самого высокого уровня, - сказал «Комсомолке» выдающийся вратарь Юрий Дегтерев.

Юрий Витальевич за футбольный клуб «Шахтер» провел 348 игр, в 148 из которых не пропустил голов. 17 сезонов был основным голкипером «оранжево-черных». Около 400 игр сыграл в официальных матчах за команду в чемпионатах, Кубке Советского Союза и еврокубках.

В 1977 году Дегтярева признали лучшим вратарем СССР и третьим футболистом страны вслед за Давидом Кипиани и Олегом Блохиным. Был капитаном команды. Юрий Витальевич является членом Клуба Льва Яшина, в котором голкиперы, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке воссоздадут легендарный футбольный клуб «Шахтер»

Донбасские болельщики соскучились по настоящей игре (подробнее)