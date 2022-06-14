Международные организации реагируют на обстрел ВСУ роддома в Донецке красноречивым молчанием

Беременные, роженицы и новорожденные прятались от снарядов в подвале. Фото ШТО ДНР

Западные СМИ и международные правозащитные организации не осудили обстрел 13 июня украинскими боевиками Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства (ДРЦОМД). Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- В здании роддома выбиты окна, двери, повреждены фасад и кровля. Только чудом никто из медработников и пациентов не пострадал. Налицо акт терроризма со стороны украинских боевиков. Однако внимание западных СМИ и международных правозащитных организаций он не привлек, — сообщила Морозова.

Она добавила, что на момент обстрела в медучреждении находились 232 человека - персонал, роженицы и 36 новорожденных.

- В очередной раз Запад продемонстрировал свое безразличное отношение к военным преступлениям. Что еще более очевидно, если сравнить с провокацией в мариупольском роддоме 9 марта. Фейк о якобы нанесенном авиаударе со стороны российских военных тогда растиражировали все без исключения западные СМИ, - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Она сообщила, что, продолжает в официальном порядке уведомлять ООН и МККК о каждом факте противоправных действий ВСУ. Также о вчерашнем артналете уведомила ЮНИСЕФ.

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