В Донецке от прямого попадания снаряда обрушилась часть многоэтажного дома по улице Артема

Столица Республики претерпевает колоссальные разрушения от обстрелов ВСУ. Фото (иллюстрация): СЦКК ДНР

В Киевском районе Донецка от прямого попадания артиллерийского снаряда ВСУ обрушилась часть многоэтажного дома. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в 21.50 на диспетчерскую линию Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка поступило сообщение о том, что в жилой 10-этажный дом по улице Артема попал взрывоопасный предмет.

- По прибытии установлено, что произошло обрушение сушильного помещения с 9 по 6 этаж, - рассказали спасатели.

По предварительным данным МЧС, погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.

Напомним, что вчера столица ДНР подверглась беспрецедентной атаке со стороны украинских войск. За два часа по Донецку были выпущены почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Такого не наблюдалось за всю историю конфликта.

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