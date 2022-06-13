Донецк под огнем: Украинские боевики менее чем за час выпустили более 100 боеприпасов по городу

Сегодня вечером Донецк подвергся ковровой бомбардировке со стороны ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Сегодня вечером Донецк подвергся ковровой бомбардировке из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». Под ударом украинских войск оказались центральные районы столицы - Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что огонь был открыт в 17:52 со стороны подконтрольного ВСУ села Орловка под Авдеевкой. Сначала ударам подверглись Ворошиловский и Киевский районы Донецка, по которым были выпущены 6 реактивных ракет из «Урагана».

Позже поступила информация, что из населенного пункта Первомайское по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам Донецка были выпущены 80 ракет из БМ-21 «Град».

Противник также наносит удар за ударом из крупнокалиберной артиллерии - орудий натовского образца.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, обнародованным на данный момент, украинские боевики выпустили в направлении городских кварталов 86 ракет из РСЗО «Град», 14 ракет из РСЗО «Ураган» и 32 снаряда артиллерии калибра 155-миллиметра.

Сообщается также, что силы ПВО ДНР перехватили ракету «Ураган» над Донецком.

Подробная информация уточняется.

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