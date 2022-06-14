Общее количество пострадавших в Донецке от атак ВСУ за 13 июня составило 38 человек

Вчера вечером столица ДНР подверглась беспрецедентной атаке со стороны украинских войск. Фото: СЦКК ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили информацию о пострадавших среди мирного населения при обстреле Донецка 13 июня.

Так, в Киевском районе столицы были ранены мужчина 1980-го и женщины 1949 и 1959 годов рождения.

В Куйбышевском районе ранения различной степени тяжести получили мужчины 1986, 1940 и 1986 годов рождения и женщины 1944, 1939, 1979, 1955 и 1942 годов рождения.

Позже по оперативной линии поступили сведения о еще одном погибшем мужчине 1990 года рождения в Киевском районе Донецка по улице Экономической, 8/2.

Таким образом, на данный момент известно, что общее количество пострадавших людей от атак ВСУ за 13 июня 2022 года составило 38 человек (5 погибших и 33 раненых жителя).

Напомним, что вчера столица ДНР подверглась беспрецедентной атаке со стороны украинских войск. За два часа по Донецку были выпущены почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Такого не было за всю историю конфликта.

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