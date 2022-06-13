В Донецке повреждено здание Республиканского центра охраны материнства и детства, но беременные не пострадали

Прилеты были в районе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства. Фото: МЗ ДНР

Сегодня, 13 июня, во второй половине дня украинская артиллерия нанесла мощнейший и небывалый удар по Донецку. За два часа выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Прилеты были и в районе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Минздрава ДНР (ДРЦОМД).

- В результате обстрелов по территории Донецка от взрывной волны частично повреждено остекление, двери в отделениях и палатах, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В то же время пациенты, в том числе беременные, центра охраны материнства и детства не пострадали.

- С целью обеспечения безопасности пациенток, в том числе беременных, и персонала больницы все перемещены в укрытия и подвальные помещения до стабилизации ситуации, - отметили в Минздраве.

Напомним, что во второй половине дня украинская артиллерия нанесла мощнейший и небывалый удар по Донецку. За два часа выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Такого не было зафиксировано за все время вооруженного конфликта.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое погибших и 18 раненых: Майский рынок в Донецке обстреляли ракетой «Ураган» по приказу командира 25-й бригады ВСУ Евгения Кураша

Военные эксперты рассказали о последствиях варварского обстрела Буденновского района столицы (подробнее)