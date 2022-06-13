Делегация ДНР встретится с президентом Сирии Башаром Асадом

Делегация ДНР прилетела в Дамаск. Фото: ТГ/Прокопенко

Депутаты Народного Совета в составе делегации из ДНР прибыли с рабочей поездкой в Сирию. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя парламента Сергей Прокопенко в своем телеграм-канале.

- Делегация Донецкой Народной Республики прибыла в Сирийскую Арабскую Республику. Впереди насыщенная программа и встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, — написал Прокопенко.

В составе делегации - руководитель фракции общественного движения «Донецкая Республика» в Народном Совете ДНР Валерий Скороходов. Прилетел в Дамаск депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин. Он регулярно выезжает вместе с представителями Республик Донбасса в Сирию.

Напомним, что взаимодействие ДНР и САР развивается в экономике, политике, образовании, культуре и других вопросах. В частности, на днях министр культуры Михаил Желтяков со своим сирийским коллегой обсудили возможность обменных гастролей артистов.

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