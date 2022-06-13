Глава ДНР предложил Владимиру Бандуре руководить администрацией освобожденного Святогорска

Денис Пушилин провел в Донецке встречу с мэром освобожденного Святогорска Владимиром Бандурой. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 13 июня, Глава ДНР Денис Пушилин провел в Донецке встречу с мэром освобожденного Святогорска Владимиром Бандурой. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

- Жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков. Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции, — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что Бандура вынужден был скрывать от Киева свою позицию, всеми силами стараясь уберечь жителей города от опасности.

- В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска, — добавил руководитель Республики.

Он также заявил о первоочередных задачах в освобожденном городе: налаживание связи, работы почтовых отделений, школ и больниц, назначение пенсий и социальных пособий.

Напомним, Святогорск перешел под полный контроль союзных сил 9 июня.

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