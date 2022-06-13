В результате артудара ВСУ по Майскому рынку в Донецке погибли трое жителей, в том числе ребенок

На место обстрела прибыли пожарные расчеты МЧС Республики. Фото: Скриншот видео Неофициальный Безсонов

Сегодня, 13 июня, после 12 часов дня украинские боевики нанесли удар из НАТОвских пушек по Буденновскому району Донецка. В результате на Майском рынке вспыхнул пожар. Погибли трое жителей, в том числе ребенок. Не меньше десяти человек получили ранения.

- В результате обстрела ВСУ в Буденновском районе Донецка, на территории Майского рынка погибли трое жителей, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что среди погибших мать с ребенком.

- В результате обстрела Буденновского района пострадало 13 человек. Имеются разрушения по адресам: ул. 230-й Стрелковой дивизии, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Полоцкая, 18, 20, 20а, 20б. Информация уточняется, - рассказал подробности глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Очевидцы рассказывают, что украинские снаряды попали на территорию Майского рынка в самый разгар дня, когда было много людей. Это тыловой районо. За всю восьмилетнюю войну здесь не было прилетов!

Уничтожены несколько торговых точек. В близстоящих домах повылетали стекла. На место прибыли несколько пожарных расчетов МЧС Республики. Они оперативно тушат возникшие возгорания торговых павильонов.

По данным представительства ДНР в СЦКК, по Буденновскому району Донецка было выпущено три снаряда 155-миллиметров. Били со стороны подконтрольной ВСУ Орловки.

Напомним, что утром украинские боевики нанесли удар из реактивных установок залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД) повреждена кровля. Также зафиксированы повреждения в других местах города.

При этом украинские боевики продолжают обстреливать эти районы. также прилеты фиксируются в Ворошиловском и Ленинском районах.

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