ВФУ нанесли массированный артудар из натовских орудий по Донецку: в зоне поражения оказались Киевский и Куйбышевский районы

ВФУ продолжают бить по жилым кварталам Республики. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Вечером 11 июня украинские боевики открыли огонь по Киевскому району столицы, в результате чего по улице Феликса Кона получила ранения мирная жительница 1938 года рождения. Ее госпитализировали в Республиканский травматологический центр с осколочными ранениями правого плеча. Кроме того, при обстреле гаражного кооператива по улице Щорса были разрушены несколько гаражей, уничтожены несколько автомобилей, а также на территории водоканала по адресу Щорса, 110 разорвались украинские снаряды. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что повреждения получили и дома частного сектора. По адресу: ул. Байдукова, 6 осколками посечена кровля и остекления окон. Также поврежден жилой дом и стоящий рядом автомобиль по адресу: ул. Байдукова, 1. Кроме того, в результате обстрела в больнице им. Вишневского повреждения получил терапевтический корпус.

По огнем ВФУ оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка

По данным СЦКК, около 20:25 из населенного пункта Авдеевка было выпущено 15 155-миллиметровых снарядов (калибр вооружения натовского образца) по Донецку.

— Они нас просто хотят держать в страхе. Лупят по центру Донецка, по тем районам, куда никуда не прилетало, — говорит дончанка Виктория Сатурова. — И стреляют: по домам, по квартирам, по больницам, школам, детсадам. Эти нацики — настоящие военные преступники!

Ранее стало известно об обстреле Куйбышевского района Донецка, в результате чего был ранен мирный житель — мужчина 1963 года рождения. Также зафиксированы повреждения по адресам: ул. Терпигорева - прямое попадание в гаражный кооператив «ТОПАЗ»; ул. Терпигорева, 29 «а»; ул. Пражская, 2; ул. Космонавтов, 5.

По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР противник осуществил обстрел Куйбышевского района Донецка со своих позиций расположенных в районе населенного пункта Невельское с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По району выпустили пять ракет.

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