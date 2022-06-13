На Майском рынке в Донецке в результате удара ВСУ вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые

Горит Майский рынок, прямо за бывшим ночным клубом «Вирус». Фото: Скриншот видео ShortЫ ДНР

Сегодня, 13 июня, после 12 часов дня украинские боевики нанесли удар из НАТОвских пушек по Буденновскому району Донецка. В результате на Майском рынке вспыхнул пожар. По свидетельству очевидцев, есть погибшие и раненые.

- Мощное возгорание в районе Майского рынка на Заперевальной в Буденновском (тыловом!) районе Донецка. В близстоящих домах нарушено остекление. Есть погибшие и раненые после обстрелов ВСУ, - этими сообщениями пестрят сети. Жители выкладывают видео.

По данным представительства ДНР в СЦКК, по Буденновскому району Донецка было выпущено три снаряда 155-миллиметров. Били со стороны подконтрольной ВСУ Орловки.

Напомним, что утром украинские боевики нанесли удар из реактивных установок залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД) повреждена кровля. Также зафиксированы повреждения в других местах города.

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