Строительство водовода: В Донецке ситуация с водой улучшится к концу лета

Полным ходом идет строительство водовода от Ханженковского водохранилища. Фото: Минстрой ДНР

Прокладка новой водопроводной линии от Ольховского и Ханженковского водохранилищ для насыщения канала Северский Донец — Донбасс завершится к концу лета. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- Водопроводная линия будет построена до конца лета. Некоторые этапы работ будут завершены к июлю, остальные в августе, — отметили в Минстрое.

Сейчас укладку линии проводят специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ.

Ранее в Минстрое рассказали, что работа по прокладке водопроводной линии будет проходить в два этапа. Первый этап заключается в строительстве водовода протяженностью 21 км от Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец, второй - строительство 4-километрового водовода от Ольховского водохранилища к Ханженковскому.

Согласно проекту, вода из Ольховского водохранилища будет сбрасываться в канал Северский Донец, откуда вода подается на Донецк и близлежащие населенные пункты. Объем воды в двух водохранилищах составляет порядка 40 млн. куб. м. Это позволит поддержать водоснабжение населенных пунктов хотя бы на прежнем уровне.

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