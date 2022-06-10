ЛНР отправила из Старобельского элеватора первую экспортную партию зерна в Россию

Общая масса первой партии отправившегося на экспорт зерна составила 650 тонн. Фото: ЛИЦ

ЛНР отправила первую экспортную партию зерна в РФ с государственного предприятия «Старобельский элеватор». Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе визита на предприятие.

Он подчеркнул, что организация экспорта сельхозпродукции из ЛНР направлена на поддержку аграриев Республики, в том числе работающих на освобожденных территориях.

- Сегодня мы впервые отправляем сформированный нами груз зерна, - сказал Пасечник. - На базе Старобельского элеватора организован центр по вывозу зерна за пределы Республики.

В центре организована работа специалистов Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики, осуществляется фитосанитарный контроль. Кроме того, здесь можно получить аккредитацию субъекта внешнеэкономической деятельности.

- Сюда отремонтированы подъездные пути, организовано транспортное сообщение по железной дороге. Это позволит вывозить зерно в более масштабных объемах. Аграрии получили возможность вывозить свой товар за пределы Республики, - добавил Пасечник.

Общая масса первой партии отправившегося на экспорт зерна составила 650 тонн.

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