ЛНР отправила из Старобельского элеватора первую экспортную партию зерна в Россию

Общая масса первой партии отправившегося на экспорт зерна составила 650 тонн. Фото: ЛИЦ
ЛНР отправила первую экспортную партию зерна в РФ с государственного предприятия «Старобельский элеватор». Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе визита на предприятие.
Он подчеркнул, что организация экспорта сельхозпродукции из ЛНР направлена на поддержку аграриев Республики, в том числе работающих на освобожденных территориях.
- Сегодня мы впервые отправляем сформированный нами груз зерна, - сказал Пасечник. - На базе Старобельского элеватора организован центр по вывозу зерна за пределы Республики.
В центре организована работа специалистов Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики, осуществляется фитосанитарный контроль. Кроме того, здесь можно получить аккредитацию субъекта внешнеэкономической деятельности.
- Сюда отремонтированы подъездные пути, организовано транспортное сообщение по железной дороге. Это позволит вывозить зерно в более масштабных объемах. Аграрии получили возможность вывозить свой товар за пределы Республики, - добавил Пасечник.
Общая масса первой партии отправившегося на экспорт зерна составила 650 тонн.
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