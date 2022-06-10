Украинские боевики убили двоих и ранили еще троих жителей при дневном обстреле Макеевки

Украинские боевики бьют по мирным кварталам городов ДНР. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 10 июня, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Макеевке в районе МИСИ. В результате убили двоих и ранили еще троих жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- При обстреле МРЭО по улице Фонтанной в Червоногвардейском районе Макеевки на месте погиб мужчина. Выше по улице ранение получила мирная жительница, также у магазина «Диана» ранения получили 2 женщины и еще 1 мужчина погиб, - говорится в сообщении.

О пострадавших женщинах известно, что они 1948, 1967, 1988 года рождения. Им оказывается медицинская помощь.

Также ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка.

- В результате обстрела пострадали множество домостроений по ул. Конева и Волынской, местами перебит газопровод. По ул. Конева ранение получил мирный житель, 1956 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу № 24, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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