В ДНР приговорили к смертной казни троих иностранных наемников Фото: Иван ЖИЛЯК

Троих иностранных наемников, которые воевали на стороне украинских боевиков, в Донецкой Народной Республике приговорили к смертной казни. Приговор в Апелляционной палате Верховного суда ДНР зачитали в присутствии осужденных. Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим признали себя виновными по предъявленным им обвинениям, но заявили о намерении подать апелляцию.

Иностранных наемников обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики: «Совершение преступления группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Наемники получали вознаграждение за прохождение службы в 36-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных формирований Украины. Они участвовали в боевых действиях, их действия привели к гибели и ранениям мирных жителей.

В ДНР приговорили к смертной казни троих иностранных наемников Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР приговорили к смертной казни троих иностранных наемников Фото: Иван ЖИЛЯК

Председатель судебной коллегии по данному делу Александр Никулин заявил, что представленные стороной обвинения доказательства по данному делу позволили суду вынести обвинительный приговор, не считая того, что все подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения.

- Доказательства лишний раз подтвердили, что обвинения построены не только на их признаниях в вине. При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным незыблемым принципом справедливости. Именно он позволил принять это сложное, довольно-таки тяжелое решение — о применении к осужденным исключительной меры наказания — смертной казни, — сказал Александр Никулин.

Ранее Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал судебный процесс над иностранными наемниками и заявил, что «желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!»

В ДНР приговорили к смертной казни троих иностранных наемников Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР приговорили к смертной казни троих иностранных наемников Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем депутат Народного Совета Республики, заместитель председателя Комитета по уголовному и административному законодательству Владимир Медведев выразил уверенность в неминуемой расплате украинских военных и политических деятелей за совершенные преступления.

- За каждого убитого и искалеченного жителя Донбасса придётся держать ответ. Спросим за всё. С тех, кто отдавал преступные приказы стрелять по мирным городам. С тех, кто грабил, пытал и насиловал. Каждый, кто причастен к совершению кровавых преступлений, понесёт своё заслуженное наказание, - отметил Владимир Медведев. - Международный трибунал над украинскими военными преступниками обязательно состоится. В настоящее время ДНР совместно с ЛНР разрабатывает его устав. Планируется, что участником трибунала станет Российская Федерация. Не исключено участие и других государств.

Также депутат заявил, что предстоящий процесс – это не просто важное историческое событие, но и новый международный прецедент. Приговор станет юридическим основанием для осуждения нацизма во всём мире.

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