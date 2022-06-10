На севере ДНР освобождены от украинских оккупантов еще четыре населенных пункта

Четыре села на севере ДНР перешли под контроль союзных войск. Фото: ШТО ДНР

Четыре села на севере ДНР перешли под контроль союзных войск. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населенными пунктами, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район), — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось об освобождении Святогорска и Татьяновки.

Также за сутки защитники Донбасса уничтожили 113 украинских националистов, а также различную боевую технику и вооружение ВСУ. Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

Военными ДНР уничтожены установка РСЗО БМ — 21 «Град», два танка, три БТР-2, две машины подвоза боеприпасов, украинский пункт управления БпЛА и более 70 человек личного состава. Также подавлены три огневые точки противника в районе Авдеевки и Песок к северо-западу от Донецка.

В ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР противник потерял 43 человека личного состава, 3 бронетранспортера, 9 единиц автомобильной техники.

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