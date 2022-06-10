В Горловке и Макеевке в результате артударов ВСУ погибли трое мирных жителей

В Горловке погибли две жительницы. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 10 июля, украинские боевики атаковали Калининский район Горловки и Червоногвардейский район Макеевки. В результате артиллерийских ударов погибли трое мирных жителей и семь получили ранения

В Горловке в результате обстрела две женщины погибли, мужчина получил ранения.

- К величайшему сожалению, вследствие обстрела со стороны ВСУ, погибли две мирные жительницы горловского поселка шахты Калинина 1954 и 1957 годов рождения. Нет прошения и пощады украинским военным преступникам, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

Также в этом поселке ранение получил мирный житель по улице Зорге, 11. Скорая помощь выехала на место происшествия.

Тем временем, в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки, по улице Трочинского, число жертв составило 7 человек: 1 погиб, 6 ранены.

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