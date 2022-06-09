В ДНР 10 июня пройдет общереспубликанский культурный диктант, приуроченный ко Дню России

Проверить свои знания можно будет с 10:00 до 19:00 на интернет-портале «Культура Донбасса». Фото: culture-dnr.ru

Второй по счету общереспубликанский культурный диктант пройдет в ДНР 10 июня. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

- Министерство культуры Донецкой Народной Республики запускает общереспубликанский диктант «В мире русской культуры», приуроченный ко Дню России. Каждый желающий сможет проверить свои знания, ответив на вопросы о русском языке, литературе, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре, кинематографе, декоративно-прикладном искусстве и о многом другом, — сказано в сообщении.

Проверить свои знания можно будет с 10:00 до 19:00 на интернет-портале «Культура Донбасса». Ссылка для участия. Участникам будет предложено ответить на 23 вопроса.

Напомним, что впервые общереспубликанский культурный диктант прошел в Республике в 2021 году. День России отмечается 12 июня. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

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