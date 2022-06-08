В Макеевке сотрудник МЧС спас ребенка из загоревшегося от обстрела ВСУ дома

В Макеевке пожарный вынес из огня ребенка и передал родителям. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 8 июня, днем украинские боевики нанесли по Макеевке удары из 155-миллиметровых орудий НАТОвского образца и РСЗО «Град». В результате погибла женщина и шестеро жителей получили ранения. Об этом сообщили в СЦКК и Штабе территориальной обороны ДНР.

- Со стороны Авдеевки по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки было выпущено 6 снарядов калибром 155 мм и 30 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». По улице Индустриальной погибла женщина 1950 года. Шестеро жителей получили ранения, - говорится в сообщении.

Пострадавших было бы больше, если не отвага сотрудников МЧС. На улице Сакко и Ванцетти загорелся жилой дом. Один из пожарных вынес из огня ребенка и передал родителям.

Помимо этого сгорел дом по улице Индустриальной, где погибла женщина и был ранен мужчина. А на улице Коккинаки от попадания снаряда произошло возгорание фуры. Водитель чудом спасся. Он даже успел отсоединить автомобиль от горящего прицепа и отъехать на безопасное расстояние.

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