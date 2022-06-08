Председателем Правительства ДНР назначен Виталий Хоценко Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики депутаты поддержали решение Главы ДНР Дениса Пушилина о назначении на роль Председателя Правительства Виталия Хоценко. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Депутаты дали согласие Главе Донецкой Народной Республики и поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на назначение на должность Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, — подчеркнули в пресс-службе.

Указ № 273 о назначении нового Председателя Правительства ДНР опубликован на сайте Главы Республики. Постановление вступает в силу со дня его подписания, то есть с 8 июня.

Виталий Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. До этого был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края РФ.

Напомним, что ранее Глава Республики Денис Пушилин отправил в отставку Председателя Правительства Республики Александра Ананченко, который возглавлял Правительство с 2018 года.

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