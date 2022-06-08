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Политика8 июня 2022 18:54

Председателем Правительства ДНР назначен Виталий Хоценко

Депутаты Народного Совета поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на должность Председателя Правительства Республики
Виктория ПОДАРОВА
Председателем Правительства ДНР назначен Виталий Хоценко

Председателем Правительства ДНР назначен Виталий Хоценко

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики депутаты поддержали решение Главы ДНР Дениса Пушилина о назначении на роль Председателя Правительства Виталия Хоценко. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Депутаты дали согласие Главе Донецкой Народной Республики и поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на назначение на должность Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, — подчеркнули в пресс-службе.

Указ № 273 о назначении нового Председателя Правительства ДНР опубликован на сайте Главы Республики. Постановление вступает в силу со дня его подписания, то есть с 8 июня.

Виталий Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. До этого был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края РФ.

Напомним, что ранее Глава Республики Денис Пушилин отправил в отставку Председателя Правительства Республики Александра Ананченко, который возглавлял Правительство с 2018 года.

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