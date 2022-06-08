В ДНР будет новый Председатель Правительства

Денис Пушилин внес в Народный Совет кандидатуру нового премьера. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Александра Ананченко за работу на посту Председателя Правительства и внес в Народный Совет кандидатуру нового премьера.

- Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности Председателя Правительства Донецкой Народной Республики — он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора. Кандидатура на должность Председателя Правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой Народной Республики, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Соответствующий указ № 271 Главы Республики опубликован сегодня на его сайте. Также объявляется об отставке Правительства. Правительству поручено исполнять свои обязанности до назначения нового состава. Указ подписан и вступил в силу сегодня.

Информация о том, кто станет новым премьер-министром Республики, пока не разглашается.

Александр Ананченко возглавлял Правительство с осени 2018 года. Теперь Александру Евгеньевичу предложено возглавить госкорпорацию «Донецкие технологии».

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