Денис Пушилин: Штаб по гуманитарному сотрудничеству при «Единой России» станет центром консолидации помощи Республикам Донбасса

Денис Пушилин в онлан-режиме принял участие в заседании штаба по гуманитарному сотрудничеству при «Единой России». Фото: АГ ДНР

Штаб по гуманитарному сотрудничеству при «Единой России» станет центром консолидации помощи Республикам Донбасса. Надежду на это выразил сегодня Глава ДНР Денис Пушилин на первом заседании штаба. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

- Очень важный момент - это консолидация под эгидой партии усилий россиян, которые хотят оказывать помощь жителям освобожденных территорий, но не знают, как это сделать, — заявил Пушилин.

Он подчеркнул исключительную роль ЕР в оказании гуманитарной помощи, в том числе продуктами, стройматериалами, организацией работы российских волонтеров. Глава ДНР поблагодарил за приглашение войти в состав штаба для оперативного решения и координации усилий гуманитарной и волонтерской миссии «Единой России».

- Постараюсь максимально, насколько это от меня зависит, закрывать вопросы, которые касаются оказания поддержки соседним регионам Украины, которые освобождаются, — заверил Пушилин.

Штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса был создан в конце апреля этого года. В него вошли депутаты, волонтеры, общественники, представители министерств и ведомств России, ДНР и ЛНР. Возглавила штаб вице-спикер Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

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