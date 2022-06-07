В Красном Партизане ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 7 июня, в Красном Партизане, что на окраине Ясиноватой, в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранен мирный житель. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1947 г.р. в результате обстрела ВФУ улицы Гагарина, 5 в Красном Партизане, - говорится в сообщении СЦКК.

Пострадавший с диагнозом минно-взрывная травма: множественные осколочные ранения, госпитализирован в Ясиноватскую центральную районную больницу.

В Красном Партизане во время обстрела пострадала школа.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов – погибли девять мирных жителей, в том числе парень 2005 года рождения. Еще 18 человек получили ранения.

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