В Первомайске в результате украинского обстрела погиб мирный житель

ВФУ регулярно обстреливают Первомайск (архивное фото). Фото: ЛНР в СЦКК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Первомайске погиб мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела Первомайска погиб мужчина 1952 года рождения, - говорится в сообщении. - Также получила повреждения линия электропередач 35кВ, из-за чего обесточено 31 200 абонентов в Первомайске, Кировске, Стаханове и прилегающих поселках.

В Представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что украинские боевики выпустили по жилым кварталам города шесть 120-миллиметровых мин с направления населенного пункта Золотое-4.

Тем временем ВФУ выпустили по Донецкой Народной Республике – почти 400 боеприпасов из РСЗО «Град», 155-ти м 122-миллиметровой артиллерии и 82-х и 120-миллиметровых минометов по 13 населенным пункта ДНР. В результате обстрелов погибли два мирных жителя и шесть получили ранения.

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