Обстрел Донецка 7 июня 2022: В Петровском районе погиб мужчина

Возгорание на шахте 4-21. Фото: t.me/vmakeevke

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по столице Донецкой Народной Республики. В Петровском районе в результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Мужчина найден недалеко от дома по ул. Крамарчука, 5 на открытой территории. Анкетные данные погибшего не установлены, - сообщил он.

Также Кулемзин рассказал, что попадание украинских снарядов спровоцировало возгорание административного здания шахты 4-21.

- Кроме того, в жилом одноэтажном доме по ул. Федьковича, 10/1 повреждено остекление окон, горит крыша гаража. Обстрел района продолжается, - сказал Алексей Кулемзин.

Тем временем, в результате обстрела Киевского района зафиксировано попадание украинского снаряда между проезжей частью и тротуаром по проспекту Киевскому, 15. Осколками повреждено остекление окон на втором этаже здания.

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