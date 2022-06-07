ВФУ обстреляли два детских сада Горловки

Детский сад "Светлячок" пострадал значительно. Фото: t.me/Prikhodko1970

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры Республики. 7 июня вооруженные формирования Украины обстреляли два детских сада Горловки. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Отмечается, что мишенью ВФУ стали детские сады № 51 «Светлячок», расположенный в поселке шахты Гагарина по улице Переяславская, 4а и № 77 «Солнышко», расположенный в поселке Гольмовский по улице Загородная, 1а.

- По предварительной информации, в детском саду №77 вылетели все стекла, разбита часть крыши, сломаны деревья во дворе, - сообщил Приходько.

Ранее сообщалось, что в Светлодарске, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, погибла мирная жительница, еще два человека – получили ранения.

Обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики на данный момент продолжаются.

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