Переселенец из Великоновоселковского района Николай Буряк ранен в Донецке

Николая навещает жена Галина. Уже через неделю они начнут новую жизнь в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в Донецке нигде не безопасно. Каждый день украинские снаряды разрываются и в самом центре города, и в тех районах, куда не прилетало в 2014 и 2015 годах. Интенсивнее вооруженные формирования Украины (ВФУ) стали обстреливать и прифронтовой Куйбышевский район. Теперь снаряды, мины и ракеты выжигают не только печально известный Октябрьский, но и жилые кварталы за железнодорожным вокзалом.

ЕЗДИЛ ЗА ПРОДУКТАМИ ДЛЯ СЕМЬИ

Недавно на улице Горной, расположенной параллельно Куйбышево, в результате артудара ВФУ погибли трое мирных жителей, еще шестеро были ранены. Среди пострадавших – уроженец поселка Старомлиновка Великоновоселковского района Николай Буряк.

- Второй день как приехал в Донецк, снял квартиру недалеко от железнодорожного рынка на Словатской, и собирался перевезти свою семью: супругу Галю и детей - 15-летнюю Евгению и 10-летнего Ваню. В роковой вечер приехал на своем микроавтобусе на мойку помыть его, а когда моим бусиком занимались, стоя возле дороги, разговаривал по телефону, - рассказывает в палате Ожогового центра Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В. Гусака корреспонденту «КП» раненый Николай Буряк. – Как вдруг совсем рядом прогремел мощный взрыв, почувствовал боль, меня стало трясти, и я упал. А в тот день собирался обратно в Старомлиновку – вез семье продукты и генератор.

Николая ранило в ногу и спину. На следующий день в столицу ДНР приехала супруга пострадавшего с детьми.

- По нашему огороду в Старомлиновке, а живем мы в крайнем доме на улице Набережной, еще недавно (до освобождения поселка от украинских оккупантов. – Авт.) проходила линия разграничения. Поселок практически весь разрушен, танки даже деревья повалили... Магазины не работают (нет ни питьевой воды, ни хлеба). Поселок уже три месяца без света - столбы лежат на земле. Воды тоже нет, - в сердцах говорит Галина.

- Останетесь в Донецке?

- Думаю, да. 1 сентября детям нужно иди в школу.

- В какой класс?

- Евгения девятый не закончила – по идее, она должна идти в десятый, а Ваня – в пятый. С декабря дети не ходили в школу. Сначала был карантин из-за пандемии коронавируса, потом – во время боевых действий сидели в укрытии.

- Какие разрушения в поселке?

- В Старомлиновке две школы, обе разрушены… Первая – так полностью. Снаряд попал в детский сад.

- Много ли жителей в Старомлиновке?

- Жителей почти не осталось. Кто не уехал – две недели назад только из укрытий вышли. Все это время вооруженные формирования Украины не прекращали обстреливать.

- Куда люди выехали?

- В Российскую Федерацию, Чехию, Польшу и столицу ДНР.

Николай Буряк по образованию юрист. В Старомлиновке на своем участке занимался сельским хозяйством. Выращивал овощи, фрукты, держал уток и кур. На содержание семьи хватало.

Отметим, что Старомлиновка расположена в долине реки Мокрые Ялы вблизи границы с Запорожской областью, ста километрами западнее Донецка.

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Пострадавшему успешно пересадили кожу на рану

Эмиль Фисталь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль ФИСТАЛЬ, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака (ИНВХ), профессор:

- Раненого Николая Буряка сначала доставили в Республиканский травматологический центр, а оттуда, обследовав на МРТ позвоночник, сразу же перевели в Ожоговое отделение ИНВХ. Пострадавший поступил в состоянии средней тяжести, у него была обширная рваная рана на бедре и осколок в поясничном отделе позвоночника, минно-взрывная травма.

Уже на следующий день я прооперировал пациента, удалив омертвевшие ткани. При этом нам удалось сохранить очень важный седалищный нерв. На днях провел пострадавшему вторую основную операцию по пересадке кожи на рану. Трансплантаты прижились. Осколок из спины удалять не будем, он инкапсулируется. Главное - функции спинного мозга не нарушены. Уже через неделю пациент сможет вернуться к нормальной жизни.

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