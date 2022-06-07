В ДНР разработали проект Градостроительного кодекса

В Республике разработан проект Градостроительного кодекса. Об этом сообщил директор департамента территориального развития Минстроя ДНР Леонид Семченков.

- В связи с отсутствием у большинства населенных пунктов республики градостроительной документации, на переходный период в разрабатываемый кодекс включена статья о разработке градостроительного обоснования размещения объектов строительства, - рассказывает Леонид Семченков. - Также, на переходный период, включили требования об обязательном лицензировании осуществления строительной деятельности, в отличии от Российской Федерации, где участники строительной деятельности регистрируются в саморегулируемых организациях, разделяя с ними ответственность за качество и надежность возводимых объектов.

Одновременно с проектом кодекса разработан «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Законопроект «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики» принят на рассмотрение Народным Советом.

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