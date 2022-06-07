Воронежская область взяла шефство над тремя освобожденными районами ЛНР

Соглашения о сотрудничестве подписаны 7 июня в Луганске. Фото: Администрация Главы ЛНР

Сегодня, 7 июня, сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал соглашения с руководителями Марковского, Меловского и Новопсковского районов Луганской Народной Республики, согласно которым российский регион поможет в восстановлении населенных пунктов. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Россия делает все для того, чтобы наше государство как можно быстрее интегрировалось в российское правовое пространство, восстановило все то, что восемь лет так усердно пытались разрушить украинские националисты. Наша главная, общая, большая цель – создать комфортные, максимально благополучные условия для жизни жителей Республики, - заявил Леонид Иванович.

Также сообщается, что Калужская область взяла шефство над городом Первомайск. К ремонтным работам российские специалисты смогут приступить только после окончания интенсивных обстрелов города.

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