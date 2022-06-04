Дончане остались без воды: ВСУ ракетным ударом вывели из строя насосную станцию

Жители Донецка остались без воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Ясиноватой повреждено здание насосной станции Верхнекальмиусского водохранилища. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По поступившим данным, украинские боевики вели огонь из Авдеевки, применяя реактивную систему залпового огня «Ураган».

Напомним, что Верхнекальмиусское водохранилище – это единственный резервный источник, откуда сейчас вода подается по жесткому графику жителям Донецка. Многие города Республики, включая Донецк, уже давно практически без водоснабжения. В некоторых кварталах воды нет почти три месяца. Напора в большинстве жилмассивов хватает лишь до второго этажа. Да и дают ее по нескольку часов вечером через день. В ряде городов организован подвоз воды.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Такого еще не было!»: ВФУ нанесли по центру Донецка 40 ракет из «Града»

Украинские боевики накрыли центр Донецка из реактивных систем залпового огня (подробнее)