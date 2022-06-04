«Такого еще не было!»: ВФУ ударили по центру Донецка 40 ракетами из «Града»

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/donetsk

Вечером 4 июня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Донецка с применение реактивной системы залпового огня «Град», выпустив по Ворошиловскому району 40 ракет с направления населенного пункта Тоненькое. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/donetsk

По информации Штаба территориальной обороны ДНР (на 22:15 мск), в результате обстрела пострадали 10 мирных жителей, в том числе один ребенок.

-Зафиксированы прямые попадания по улице Школьной,18 и улице Зеленой,19, которые спровоцировали пожар, - сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/donetsk

Также сообщается, что снаряды украинских карателей вновь повредили школы № 5 и № 22. Пострадал «Крытый рынок». Во дворах горят несколько автомобилей.

Примечательно, что под обстрел ВФУ попали «Многопрофильный лицей № 5 имени Н.П.Бойко, школы №22 и «Логос», Ясли-сад комбинированного типа №17, Классическая гуманитарная гимназия.

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/NeoficialniyBeZsonoV

Возгорания двух многоквартирные домов зафиксировано по бульвару Школьному и еще одного – по улице Генерала Антонова. По улице Зеленая, 19 – прямое попадание в дом.

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/donetsk

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/donetsk

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Дончане говорят, что таких обстрелов они не помнят с 2014 года.

- Такого еще не было! Чтобы по центру стреляли, - говорит дончанин Валерий. - Это они от того, что терпят поражения на фронтах - начинают мстить и обстреливать нас, мирных жителей. Бьют по школам, детским садам, паркам... настоящие фашисты.

Попадание в квартиру. Фото: t.me/NeoficialniyBeZsonoV

Тем временем ВФУ ведут огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по Кировскому району Донецка. За 25 минут украинские боевики выпустили 25 ракет. По станции Донецк-Северный выпущено семь 122-миллиметровых снарядов. Под огнем и Горловка.

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Фото: t.me/donetsk

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Били в направлении школы: Украинские боевики открыли огонь по Калининскому району Донецка из 155-миллиметровых гаубиц американского производства

В результате прямых попаданий снарядов в центре Донецка повреждены жилые дома и автомобиль (подробнее)