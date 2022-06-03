Били в направлении школы: Украинские боевики открыли огонь по Калининскому району Донецка из 155-миллиметровых гаубиц американского производства

Калининский район, проспект Павших Коммунаров. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Украинские войска вновь применили артиллерию стран НАТО при обстреле Донецка. Сегодня днем они атаковали Калининский район столицы, о чем сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там заявили, что киевские силовики «примерялись» к местной школе.

- ВФУ с позиций в Водяном атаковали Калининский район Донецка. Отмечается, что украинские террористы снова применили калибр 155-мм в направлении общеобразовательной школы №7, - проинформировали военные.

На место обстрела выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вместе со своим руководителем.

Наблюдатели зафиксировали прямые попадания украинских снарядов в автомобиль по проспекту Ильича, 29, а также в частный дом №73, расположенный на проспекте Павших Коммунаров.

- Другие локации попадания боеприпасов устанавливаются, - проинформировали в СЦКК.

Тем временем в администрации города Донецка сообщили о повреждениях жилых домов, расположенных в центре.

- Зафиксировано попадание на проспекте Ильича, 27, улице Капитана Ратникова, 14, 18. На месте работают спецслужбы. Подробная информация о последствиях обстрела уточняется, - написал в своем телеграм-канале глава мэрии Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Калининского района Донецка. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Чуть позже градоначальник сообщил о разрушениях домов в Калининском районе столицы по проспекту Павших Коммунаров, 73/1 и 100б.

На месте работают спецслужбы. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Отметим, что прилеты крупнокалиберных 155-мм снарядов отмечены также в поселке шахты «Трудовская», который ВФУ атаковали с позиций в Георгиевке.

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