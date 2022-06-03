Союзные войска в Донбассе освободили поселки Яровая и Щурово на подступах к Святогорску

Военнослужащие ДНР, ЛНР и России ведут бои за Святогорск Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска республик Донбасса и РФ начали бои за Святогорск, расположенный в северной части Донецкой Народной Республики. Под их полный контроль перешли еще два поселка в этом районе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 3 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила и установила полный контроль над 224 населенными пунктами, включая Яровую и Щурово, - проинформировали военные.

В Штабе также отдельно подчеркнули, что союзные силы ведут бои за Святогорск.

Тем временем в Луганской Народной Республике продолжается операция по полному освобождению Северодонецка. Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли о взятии под контроль третьей части города. Основные бои сейчас развернулись в городской застройке, однако наступление проходит далеко не быстрыми темпами, учитывая склонность противника оборудовать свои позиции в густонаселенных районах и прикрываться мирными жителями.

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