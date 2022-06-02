Глава ЛНР: Украинские боевики при отступлении минируют не только объекты жизнеобеспечения, но и мертвые тела

Саперы ежедневно обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. Фото: МЧС ЛНР

Украинские боевики минируют тела для нанесения как можно большего урона защитникам ЛНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Киевскими силовиками минируются мосты, минируются объекты жизнеобеспечения, газовые станции, минируются мертвые тела, в том числе. Украинские фашисты не брезгуют абсолютно ничем для того, чтобы нанести как можно больший урон представителям Народной милиции ЛНР, представителям российской армии, представителям Чеченской Республики, которые воюют на нашей территории. И остальным нашим парням, которые воюют, освобождая нашу территорию, - сказал Леонид Пасечник.

Глава ЛНР назвал большое количество оставленных после ВСУ мин серьезной проблемой и опасностью для жителей Республики.

Ранее в Народной милиции Республики сообщили, что ВСУ, отступая из Рубежного, минировали тела погибших мирных жителей. А в МЧС ЛНР информировали, что саперы ведомства и РФ ежедневно обнаруживают в Республике от 40 до 150 взрывоопасных предметов.

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