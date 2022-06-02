«Один из самых тяжелых дней в моей жизни»: Худрук Театра Наций Евгений Миронов показал спектакль для жителей Донбасса

Худрук Театра Наций Евгений Миронов показал спектакль для детей в Мангуше. Фото: Сайт Главы ДНР

В освобожденных поселках стремительно налаживается мирная жизнь, идет подготовка к массовому восстановлению, запускаются предприятия, начинают работать госорганы. Немаловажный символ мирной жизни – детские улыбки. 1 июня в поселке Мангуш под Мариуполем их было много, ведь Государственный театр наций привез детям спектакль «Осторожно, эльфы!»

Художественный руководитель театра, народный артист России Евгений Миронов рассказал, что спектакль – необычный, потому что зрители могут принимать в нем самое активное участие.

- Это очень важно, чтобы мы, взрослые понимали, какая на нас большая ответственность. Мы должны сделать вас счастливыми. Мы должны видеть вот эти прекрасные глаза, горящие. Чтобы вы детство запомнили навсегда, чтобы у вас только радость была в глазах, – обратился к юным зрителям Евгений Миронов.

Евгений Миронов отметил, что рад возможности побывать в Донбассе. Фото: Сайт Главы ДНР

Народный артист также отметил, что рад возможности побывать в Донбассе.

- Очень важным я считаю, что именно в это непростое время мы одними из первых приехали сюда. Вчерашний день – один из самых тяжелых дней в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это пережили, я увидел и жителей, и врачей... Совсем недавно пострадали дети, я вчера с ними общался, - отметил Художественный руководитель Театра Наций.

Также Евгений Миронов пообщался с труппой в Мариуполе и увидел в каком ужасающем состоянии находится здание театра.

- Но повстречавшись с артистам, с режиссерами, я понял, что они очень хотят работать. Не вся труппа в сборе, но тем не менее у них есть план, у них горят глаза. Поскольку они мои коллеги, я должен думать, как помочь им и технически, и творчески, - сказал Миронов и поделился планами взять под патронаж Театра наций мариупольский драматический театр.

Государственный театр привез в освобожденный поселок Мангуш под Мариуполем детский спектакль. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с делегацией из России посетил спектакль в Мангуше и лично поблагодарил Евгения Миронова и весь коллектив Театра наций за приезд и возможность для детей с освобожденных территорий посмотреть этот спектакль.

- Любовь к искусству нужно прививать с малых лет. Почему это важно? Я вам скажу, что у нас сплачивающим фактором как раз является отношение к культуре. К русской культуре. У нас общие ценности, устремления, и вот как раз сегодняшнее мероприятия можно воспринимать не только как спектакль к празднику, но и как некий воспитательный момент для наших ребятишек, – отметил Глава Республики.

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