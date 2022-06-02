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Общество1 июня 2022 21:11

«Аллея Ангелов. Посвящение ангелам»: Зажгите свечу в память о каждой оборвавшейся детской жизни

О донбасской трагедии узнают миллионы людей в России и за рубежом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Елена Бабакова показала портрет погибшего сына Дмитрия

Елена Бабакова показала портрет погибшего сына Дмитрия

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1 июня в День защиты детей Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила беспрецедентный мультимедийный проект «Аллея Ангелов. Посвящение ангелам», посвященный погибшим детям Донбасса.

- О донбасской трагедии, о том, какую страшную цену пришлось заплатить гражданам республики за свою независимость, вопреки информационной блокаде услышат во всем мире. Правду узнают миллионы людей в Российской Федерации и за рубежом, - говорят организаторы проекта «Аллея Ангелов. Посвящение ангелам».

С начала гражданской войны на Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи - ранены. В их семьи пришло горе, которое невозможно забыть. Зажгите свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни.

В память безвинных жертв в донецком Парке Победы появилась Аллея Ангелов. Этот мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших детей Донбасса, открылся в Донецке 1 июля 2015 года. Каждый год в Международный день защиты детей на мемориале проходят возложения цветов.

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