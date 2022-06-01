Мама 14-летнего Данила Белых Ирина Онищенко: Сын мечтал стать мастером спорта и воспитывать чемпионов

Ирина Онищенко показывает портрет погибшего сына Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Восемь лет назад украинские военные украли у ребятишек Донбасса детство. С начала гражданской войны здесь погибли больше 200 детей, тысячи - ранены. Десятки тысяч ребятишек лишились своего дома. Тысячи детей потеряли родителей.

ДАНИИЛ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЙТИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

5-летний житель Зугрэса Даниил Протасов погиб вместе со своими родителями в результате авиаудара ВСУ по городу 13 августа 2014 года.

- С самолета на пляж, где отдыхали горожане с маленькими детьми, украинские силовики сбросили кассетные бомбы, - в беседе с корреспондентом «КП» рассказывает бабушка погибшего мальчика Людмила Мельченко. - Мой сын Антон с невесткой Ириной погибли сразу, а внука забрала скорая. Из соседнего Харцызска с очень тяжелыми травмами его доставили в макеевскую больницу, но и там врачам не удалось спасти ребенка. Даниил умер в реанимации.

Даниил Протасов ходил в садик и уже с бабушкой учил алфавит. Людмила Ивановна собиралась научить внука читать к школе.

Даниил Протасов

В момент трагедии Людмила Мельченко находилась дома.

- Вдруг загрохотало по шиферу, я стояла в коридоре и пыталась понять, что происходит, - вспоминает женщина. - Когда все стихло, я позвонила мужу на дачу. Потом стала набирать сына, но он не отвечал. Тогда я, как ошпаренная, выскочила на улицу (они жили через дорогу), открыла своими ключами квартиру, в ней никого не было. Не знала, где их искать, пришла к своей сестре. Не знаю, сколько прошло времени, как с телефона сына мне ответил какой-то мужчина (мы поняли, что это представитель похоронной службы), он и рассказал о произошедшей трагедии.

13 августа 2014 года в Зугрэсе было солнечно. Антон, будучи сотрудником Зуевской ТЭС, в тот день пошел в отпуск. Они с Ирой забрали Даниила из садика и пошли на городской пляж. Беды ничего не предвещало. Как вдруг украинский самолет сбросил на отдыхающих кассетные бомбы.

В результате авиаудара ВСУ тринадцать человек, в том числе двое детей погибли на месте, двое скончалось в больнице от полученных ран, еще четыре человека погибло в городе. Более сорока человек были ранены.

Людмила Ивановна еле пережила трагедию. Справиться с горем ей помог супруг, с которым до сих пор живет душа в душу.

Людмила Мельченко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Детям, с которыми Даниил ходил в садик, уже по 13 лет. Когда встречаю их на улице, слезы наворачиваются на глаза, - говорит бабушка погибшего ребенка.

ВИНОЙ ВСЕМУ – ЗЛОПОЛУЧНЫЙ БОЕПРИПАС

9-летний дончанин Артем Яровой неделю не дожил до десятилетия. 5 ноября 2017 года он подорвался на гранате, найденной в песочнице на школьном дворе в прифронтовом Петровском районе столицы. А его одноклассников - Женю Богданова и Юру Расскосова – тогда ранило.

В роковой вечер трое мальчишек занимались на турниках своей 110-й школы. А младшая сестра Артема - Валерия играла рядом в песочнице.

- Лера нашла в песке боеприпас, - рассказывает «КП» бабушка погибшего мальчика Любовь Яровая. - Артем выкинул «железку» и отвел сестричку домой. А когда вернулся, поднял находку и стал бить ею о турники. Ребята попросили его прекратить. Однако Артем попытался раскрутить боеприпас. Когда не удалось, он отнес его на дорогу, положил на асфальт и замахнулся камнем. Женя и Юра отбежали в сторону и тут же прогремел взрыв.

Артем Яровой умер в «скорой» по дороге в 14-ю больницу. Женю и Юру поставили на ноги в Республиканском травматологическом центре.

Юлиана Яровая с сыном

Полицейские и сотрудники МЧС, выезжавшие на место трагедии, установили, что в руки школьников попал неразорвавшийся осколочный боеприпас ВОГ-25 (заряд для гранатомета), прилетевший с украинской стороны.

Любовь Яковлевна рассказала, что ее погибший внук в школе был лидером. С ним дружили даже старшеклассники. Артем любил свою сестренку Леру, дома был безотказным – за все брался.

Артем Яровой ходил в секцию по футболу и мечтал стать знаменитым футболистом.

МЕЧТАЛ ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕМПИОНОВ

14-летний Данил Белых погиб в Харцызске при артобстреле ВСУ 24 августа 2014 года. Трагедия произошла возле 25-й школы в микрорайоне Металлургов.

- Данил прогуливался с друзьями. Средь бела дня начали разрываться прилетевшие с украинской стороны снаряды «Градов». Девочка Роза погибла, а его друга Жору ранило, врачам удалось его спасти, - рассказала мама погибшего подростка Ирина Онищенко.

Ирина Николаевна с огромным трудом пережила трагедию, полгода выходила из ступора. Ее поддерживали мама Татьяна Александровна, младший сын Егор, близкая подруга Оксана и племянник Александр.

Данил Белых

- Данил был очень жизнерадостным и дружелюбным. Принимал активное участие в жизни школы, участвовал в КВН, - говорит женщина.

Ее сын с 10 лет занимался паркуром и акробатикой. Он - победитель фестивалей по паркуру в Донецке, Торезе, Авдеевке. У Данила Белых был второй юношеский разряд по спортивной акробатике. Подросток мечтал стать мастером спорта, чтобы в будущем воспитывать чемпионов.

«МАМОЧКА, ДАВАЙ Я ТЕБЕ ПОМОГУ»

15-летний Дмитрий Бабаков погиб в поселке Старомихайловка под Донецком, что в Марьинском районе, 25 марта 2015 года.

Елена Бабакова показала портрет погибшего сына Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В роковой день Дима не вернулся с прогулки домой.

- Мы везде бегали, звали его. О произошедшей трагедии узнали от военных на блокпосту. Дима с другом подорвался в поле возле птичника на растяжке с украинскими фугасами, - рассказывает мама погибшего подростка Елена Бабакова.

Приятель Димы был тяжело ранен, врачам удалось его спасти.

- Сын был добрым и отзывчивым, - вспоминает Елена Анатольевна. - Говорил: «Мамочка, давай я тебе помогу». Помогал на кухне и в огороде. С другими ребятами ходил в воскресную школу при Покровском храме в Старомихайловке. В свободное время Дима увлекался паянием паяльником радиоприемников. Когда вырастет, хотел стать мастером по ремонту бытовой техники.

Елена Бабакова до сих пор не отошла от трагедии. Ее поддерживают старший сын, две дочери с внуками и внучками.

Аллея Ангелов, созданная в парке Ленинского комсомола в Донецке первым Главой ДНР Александром Захарченко, важна не только для родителей погибших детей. Во всем мире должны знать правду о донбасской трагедии и помнить о невинных жертвах войны в Донбассе.

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