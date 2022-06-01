Армия Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных отразили атаку вооруженных формирований Украины под Угледаром, что 50 километрами юго-западнее Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Отражена атака противника в районе Павловки с направления Угледара. Уничтожен танк Т-64, два БМП и до пятидесяти человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе Новомихайловки. Враг отступил, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы русской коалиции за прошедшие сутки ликвидировали пятьдесят пять украинских оккупантов, два танка Т-64, одну БМП, две машины подвоза боеприпасов, а также уничтожили две огневые точки противника в районе населенного пункта Новоселовка Вторая. Сегодня же стало известно о зачистке и взятии под контроль дороги Донецк - Авдеевка - Константиновка.

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