«Если вы стали очевидцами преступлений украинских боевиков»: Управление Народной милиции ДНР обратилось к жителям временно подконтрольной националистам территории

Управления Народной милиции ДНР обратилось к жителям временно подконтрольной украинским националистам территории. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Республики.

- Обращаемся ко всем гражданам, находящимся на территории временно подконтрольной украинским националистам. Если вы стали очевидцами преступлений украинских боевиков, постарайтесь скрытно провести видео или фото фиксацию данных фактов, не подвергая себя опасности. Мы гарантируем вам анонимность, - говорится в сообщении УНМ ДНР.

После отправки указанной информации через официальный бот (@nmdnr_bot) обратной связи Народной милиции ДНР в приложении «Телеграм», указанные материалы будут использованы в качестве доказательной базы для наказания украинских военных преступников по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР. Два мирных жителя погибли, еще восемь были ранены.

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