Эдуард Александрович рассказал о продвижении войск ДНР при огневой поддержке российской армии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за прошедшие сутки ликвидировали пятьдесят пять украинских оккупантов. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За сутки наши военнослужащие уничтожили пятьдесят пять украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП, две машины подвоза боеприпасов, а также уничтожили две огневые точки противника в районе населенного пункта Новоселовка Вторая (примыкает к трассе на Константиновку), - рассказал Эдуард Александрович.

Сегодня также в Народной милиции заявили о зачистке и взятии под контроль дороги Донецк - Авдеевка - Константиновка.

- Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения, - говорится в сообщении.

Трассу Донецк - Авдеевка - Константиновка украинские боевики многие годы использовали для снабжения и ротации своих войск. Сейчас силы русской коалиции активно освобождают север ДНР и район Авдеевки. На сегодня противник выбит из 222 городов и сел, ранее им оккупированных.

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