Глава ДНР Денис Пушилин: Каждый из нас трудится ради будущего наших детей

Денис Владимирович пожелал скорейшего наступления победного мира, чтобы дети Донбасса больше никогда не знали войны и не слышали ее звуков. Фото: Сайт Главы ДНР

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравлении подчеркнул, что для граждан Донецкой Народной Республики защита детей – это жизненно важная задача.

- Ее выполняют военнослужащие страны, освобождая один за одним населенные пункты. Наши врачи самоотверженно спасают детские жизни, проводя сложнейшие операции пострадавшим от обстрелов. Наши педагоги несут дополнительную нагрузку, стараясь, чтобы у учеников не было пробелов в знаниях. Каждый из нас трудится ради будущего наших детей, ради того, чтобы они жили в мирной процветающей стране, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР пожелал всем гражданам скорейшего наступления победного мира.

- Чтобы дети Донбасса больше никогда не знали войны и не слышали ее звуков. Это наша главная цель, и она будет выполнена, - подчеркнул Денис Пушилин.

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