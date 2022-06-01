Украинские боевики за сутки 51 раз обстреляли ДНР. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ее территории почти 300 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Петровский, Куйбышевский, Киевский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Горловка (поселки шахты Ленина, шахты им. Гагарина, Кирова), Железная Балка, Михайловка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Доломитное, Александровка, Минеральное, Еленовка и Ясиноватая, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе девочки 2017 г.р. в Макеевке. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе двое детей: парни (подростки) 2007 г.р. в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Макеевке, Горловке и Еленовке.

По данным СЦКК, повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, поселках шахты им. Ленина, Пантелеймоновка, Гольмовский, а также Еленовке, Макеевке и Ясиноватой. К тому же пострадали 11 объектов гражданской инфраструктуры.

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