Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Морской торговый порт – первое предприятие, которое заработало в освобожденном Мариуполе. Из него вышел первый после освобождения города сухогруз. Загрузка судна началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинспектировал отгрузку продукции и подчеркнул, что порт является очень важным транспортным узлом, самым крупным в Азовском море и единственным, который может переваливать все виды грузов в любое время года.

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

О том, что первая загрузка продукции и отправка из порта должна произойти до конца мая, руководитель Республики заявил 28 апреля во время одного из визитов в Мариуполь. За это время была проведена колоссальная по объему и сложности работа благодаря усилиям администрации порта, администрации Мариуполя, военнослужащим Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

- За этот период были освобождены от взрывоопасных предметов как территория морского порта, так и акватория. Проверено полтора миллиона квадратных метров – если говорить об акватории. Восстановлены гидротехнические сооружения, обезврежено порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов. Уже зашли соответствующие суда, и происходит отгрузка продукции, которая находилась на территории порта, - отметил Денис Пушилин.

Мариупольский морской торговый порт будет использоваться как хаб для поставки строительных материалов для восстановления городов Донецкой Народной Республики с участием регионов Российской Федерации, которые взяли шефство над городами и районами.

- В XIX веке, когда в Российской империи был построен Мариупольский торговый порт, это стало импульсом для развития промышленности, для региона это стало элементом развития. Я уверен, и сейчас для развития экономики Донецкой Народной Республики и в целом для выполнения тех задач, которые стоят в рамках восстановления, Мариупольский порт также сыграет свою роль, – заявил руководитель Республики.

Руководитель Мариупольского морского торгового порта уточнил, что на сегодняшний день отгружен горячекатаный лист в рулонах в количестве 2 500 тонн.

- Люди поверили, что можно за короткий срок восстановить порт, – сказал он и отметил, что это имеет большое значение для будущего сотрудников. На сегодняшний день в морском порту трудятся порядка 600 человек.

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

Из морского порта Мариуполя вышел первый после освобождения города сухогруз Фото: Иван ЖИЛЯК

За мариупольский порт шли ожесточенные бои. Украинские националисты удерживали в заложниках экипажи кораблей, которые находились в порту, оборудовали на суднах огневые точки. Освободить членов экипажей и оказать им медицинскую помощь удалось только после освобождения порта. О его полном переходе под контроль сил Донецкой Народной Республики и России Денис Пушилин заявил 11 апреля.

Из истории

Основание морского порта в Мариуполе стало возможным благодаря бурному развитию промышленного Юга России во второй половине XIX века. Самым настойчивым инициатором его постройки был крупный промышленник России - меценат Савва Мамонтов. Строительство порта началось в 1886 году. Через три года работы были завершены. Датой начала эксплуатации порта считается 21 августа 1889 года, когда на набережную подали первую партию грузов из 18 груженых углем вагонов.

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